Оптическая иллюзия с исчезающими машинами поставила в тупик пользователей Сети

Лондон, 11 августа. Пользователей социальной сети Twitter поставила в тупик видеозапись, при просмотре которой кажется, что автомобили и мотоциклы исчезают с трассы. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Ролик разместил на своей странице в Twitter пользователь Danny Dutch.

«Да, эта дорога ведет в никуда», — прокомментировал автор свой пост, который уже успел собрать почти полмиллиона просмотров.

Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5 — Daniel Holland (@DannyDutch) June 29, 2019

При взгляде на запись создается впечатление, что водители транспортных средств будто сворачивают на перекрестке налево и без следа пропадают возле ограды моста.

Запечатленное на видео попросту поставило пользователей в тупик. Некоторые участники дискуссии решили, что на записи происходят какие-то аномальные явления. Другие пользователи признались, что увиденное их чрезвычайно обескуражило.

Свое предположение высказал пользователь под ником ab041937, который объяснил, что видео снимали с крыши террасы, где собралась вода и грязь, поэтому создается иллюзия, будто это река, а ограждение напоминает конструкцию моста.

Ранее в социальной сети опубликовали снимок, который выглядит как оптическая иллюзия, многие видят на нем пляж. Правда, этого на снимке нет. Автор фотокарточки пояснил, что на ней изображена нижняя часть двери машины, которую надо ремонтировать.