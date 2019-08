Оптическая иллюзия с исчезающими машинами поставила в тупик пользователей Сети

Лондон, 11 августа. Пользователей социальной сети Twitter поставила в тупик видеозапись, при просмотре которой кажется, что автомобили и мотоциклы исчезают с трассы. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Ролик разместил на своей странице в Twitter пользователь Danny Dutch.

Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5