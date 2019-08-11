Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей

Москва, 11 августа. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в Воскресенске Московской области, практически два миллиарда рублей. Об этом пишет издание «Воскресенские деловые вести».

По данным ресурса, несколько лет назад женщина пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали подписать какие-то документы, в итоге она стала учредителем и директором фирмы, которая взяла в банковском учреждении 32 миллиона долларов, а затем обанкротилась.

Согласно информации портала, три года назад Дорогомиловский суд российской столицы постановил взыскать задолженность. Теперь жительница Подмосковья обязана выплатить долг в размере 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Средства с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов.

Отмечается, что 50% от текущей зарплаты женщины в размере 15 тысяч рублей будет уходить на погашение долга. Чтобы закрыть весь долг, ей понадобится 259,7 тысячи лет, сообщает портал.