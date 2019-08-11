Глава Мюнхенской конференции прокомментировал планы переброски войск США в Польшу

Берлин, 11 августа. Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью немецкому таблоиду Bild прокомментировал угрозу посла США в Германии Ричарда Гренелла перебросить часть американских военнослужащих из Германии в Польшу.

«Переброска американских войск из Германии в Польшу будет нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО», — уточнил он.

Так, согласно Основополагающему акту между Россией и Североатлантическим альянсом от 1997 года, военный блок обязался не размещать существенные боевые силы на регулярной основе на территории своих стран — новобранцев. Впрочем, продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток стало одной из ключевых проблем в отношениях между РФ и НАТО.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на Гренелла сообщили, что часть американского контингента могут перебросить по причине того, что немецкие власти до сегодняшнего дня не увеличили расходы на оборону до 2% от ВВП, на чем настаивает Белый дом. Помимо этого, американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что «приветствовала бы, если американские военнослужащие в Германии пришли в Польшу».

Ранее в НАТО признали военное превосходство армий России и Китая над США.