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Аксенов заявил о провале попыток изоляции Крыма

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Аксенов заявил о провале попыток изоляции Крыма

Симферополь, 11 августа. Попытки «сдерживания России» и «изоляции Крыма» провалились, и очередным подтверждением этого является участие иностранных гостей в байк-шоу на горе Гасфорта в Севастополе, считает глава республики Сергей Аксенов. 

«Участие в празднике иностранных гостей — ещe один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации», — написал политик на своей странице в Facebook.

По мнению Аксенова, байк-шоу в Крыму играет огромное значение не только для культурной повестки, но и для политической. Это мероприятие, как подчеркнул глава Крыма, способствует продвижению позитивного имиджа полуострова.

Напомним, байк-шоу «Ночных волков» в Крыму посетил накануне и президент РФ Владимир Путин. Он приехал на фестиваль на мотоцикле «Урал» и поздравил байкеров с десятилетием проведения этого шоу на полуострове. 

На мотоцикле главы государства был закреплен флаг России. Вместе с лидером «Ночных волков» Александром Залдостановым Путин подъехал к сцене фестиваля, откуда выступил с приветственным словом.

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