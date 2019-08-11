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Экономика

Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают

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Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают

Москва, 11 августа. Российские граждане в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для снятия наличных. Согласно результатам исследования финансово-кредитной организации «Русский стандарт», внесение банкнот сократилось на 29 %, а снятие — на 18 %.

Как оказалось, самая востребованная функция банкомата после внесения и получения средств — оплата сотовой связи. Далее идут такие операции, как получение данных о балансе карты, платежи, переводы за услуги и на карты, смена пин-кода и детализация счета, передает РИА Новости.

Кроме того, один из трендов текущего года в банковской отрасли —установка бесконтактных банкоматов. Сообщается, что банковские учреждения фокусируются на разнообразии финансовых операций.

В конце июля Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами.

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Источник: РИА Новости
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