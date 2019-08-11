Реальные сроки для преступников в Великобритании Реальные сроки для реальных преступников. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует ужесточить наказание для опасных осужденных. Об этом сообщают местные СМИ. Сейчас такие преступники могут выйти на свободу после отбытия ими половины тюремного срока. Джонсон планирует положить конец этой практике. Причиной решения, по словам журналистов, стали нарушения. Как выяснилось, некоторые опасные преступники освобождаются после того, как они отбыли лишь пятую часть срока.

Вступление Украины в ЕС Украина не вступит в Евросоюз. Она упустила свой шанс. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар. Эксперт считает, что за последние 15 лет Киев мог провести все реформы, но не сделал этого. К тому же, уверен Рар, вступление страны в ЕС приведет к конфликту Евросоюза с Россией. Напомним, евроинтеграция Украины стала одной из причин так называемого «евромайдана». Спустя пять лет Рада закрепила курс на вступление Украины в ЕС и НАТО. Это произошло вопреки заявлению еврокомиссара по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнеса Хана.

В КНДР испытали новое оружие В КНДР провели испытания нового оружия. Его тип власти страны не называют. Известно лишь, что пуски состоялись на северо-востоке страны. Дальность полета снарядов составила около 400 километров. За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. По информации СМИ, он остался доволен тестовым запуском. В Сеуле полагают, что КНДР могла испытать баллистические ракеты малого радиуса. Совбез ООН запрещает Северной Корее разработку и пуски таких ракет.