Пятнадцать футболистов пострадали от удара молнии в Германии

Берлин, 11 августа. Пятнадцать футболистов пострадали от удара молнии на юге Германии, сообщает таблоид DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

По имеющимся данным, в ходе тренировки около спортивной площадки в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн ударила молния, в результате различные травмы получили спортсмены в возрасте от 19 до 48 лет. Сообщается, что одного человека пришлось доставить в клинику — он потерял сознание.

Непогода пришла на юг Германии в минувшую пятницу и стала причиной различных чрезвычайных ситуаций, спасатели сообщают о большом числе вызовов.