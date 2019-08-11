Раскрыты доходы Дудя и Ивлеевой

Москва, 11 августа. Экс-ведущая программы «Орел и решка» Настя Ивлеева, которая до недавнего времени работала хостес в одном из петербургских ночных клубов, стала одним из самых высокооплачиваемых блогеров.

Как сообщает News.ru, в 2018 году проект AgentShow принес Ивлеевой 57,7 миллиона рублей. Кроме того, от 10 до 25 миллионов рублей в год Ивлеевой приносят рекламные посты в ее Instagram-аккаунте.

Отмечается, что по прибыли она уступает только бывшему главному редактору Sports.ru Юрию Дудю. Его You-Tube-канал принес в текущем году около 90 миллионов рублей.

Однако самым высокооплачиваемым блогером стал Валентин Петухов, который выступает под псевдонимом Wylsacom и рассказывает о технологиях и жизни. Мужчина смог заработать за 12 месяцев 173 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Ивлеева впервые пригласила на AgentShow своего молодого человека Алексея Узенюка, известного как Элджей. Бывшая официантка из Петербурга и рэп-исполнитель в течение какого-то времени скрывали свои отношения. Молодые люди познакомились после концерта музыканта.