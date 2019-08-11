Прокуратура Украины провела обыски на херсонском танкере по делу о поставке топлива для ЧФ

Киев, 11 августа. Так называемая «прокуратура Автономной республики Крым», подчиняющаяся киевским властям, инициировала в Херсоне обыски на танкере «Мария» по делу о поставке топлива для Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом сообщается в Telegram-аккаунте «прокуратуры».

Согласно версии следователей, в июне 2015 года судно, которое тогда называлось «Вилга», поставляло нефтепродукты для подразделений ЧФ в Севастополь, его экипаж при этом якобы нарушил наложенный украинским руководством запрет на заход в порты Крыма.

Как отмечается на сайте vesselfinder.com, танкер «Вилга» на сегодняшний день сменило название на «Мрия» и ходит под флагом Украины. Судно спущено на воду в 1995 году, его водоизмещение составляет 3085 тонн. Информация на сайте MarineTraffic.com подтверждает, что сегодня танкер находится в Херсоне.

В июле текущего года в измаильском порту задержали российское судно Nika Spirit. Как сообщали украинские пограничники, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей во время провокации в Керченском проливе. На судне прошли обыски, была изъята документация, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж допросили, однако затем команда в полном составе вернулась в Российскую Федерацию.

В ноябре 2018 года три корабля военно-морских сил Украины — «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» — вторглись в территориальные воды РФ, нарушив государственную границу, несколько часов опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате танкеры были задержаны, а моряки арестованы.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года по результатам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя. Российские власти неоднократно заявляли, что жители региона приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.