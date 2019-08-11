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Российские военные доставили продукты жителям Алеппо

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Российские военные доставили продукты жителям Алеппо

Алеппо, 11 августа. Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийского Алеппо, раздав 500 продуктовых наборов.

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгения Казарина, гуманитарная акция была проведена в районе Баб аль-Макам.

«Выбрали наиболее важный район, недалеко от цитадели. В гуманитарном наборе продукты питания: рис, тушенка, сахар, чай», — рассказал он.

Как отметил Казарин, местные жители получили также традиционные арабские лепешки.

Баб аль-Макам находился под контролем боевиков в течение пяти лет и является одним из наиболее пострадавших районов Алеппо. Местные власти сообщают, что большинство зданий здесь не подлежит восстановлению.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористами из ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). Сегодня перед правительством Сирийской Арабской Республики стоят задачи по политическому урегулированию, возвращению беженцев и послевоенному восстановлению разоренной бандитами страны.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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