Путин высоко оценил спектакль «Грифон», который посмотрел в Крыму

Севастополь, 11 августа. Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку спектаклю «Грифон», который посмотрел на сцене «Херсонеса Таврического».

Спектакль «Грифон», спродюсированный Саидой Медведевой, представили на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Посмотрев постановку, Путин пообщался с Медведевой, которая спросила главу государства о его впечатлениях.

«Мне понравилось. Такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием», — ответил российский лидер.

Президент поговорил с молодыми актерами, исполнившими роль мальчика Вани и девочки Маши. Под занавес произошел инцидент: артисты поскользнулись на подмостках и не вышли на финальный поклон. Путин поинтересовался самочувствием исполнителя главной роли.

«Как спина? Упал? Растянул спину?» — спросил он.

Юноша ответил, что спина болит не сильно и чувствует он себя хорошо.

Медведвева рассказала руководителю страны, что осталась очень довольна работой с севастопольским коллективом и хотела бы сохранить его.

«Команда потрясающая. Тут и профессионалы, и непрофессионалы, и спортсмены, и самодеятельность. Надо команду как-то сохранить и делать с ними дальше спектакли», — сообщила продюсер.

Путин поручил врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву подумать над словами Медведевой.

В завершение вечера митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал президенту, что на базе «Херсонеса Таврического» планируется создать музей христианства, а также единственный в России музей античности. Как отметил митрополит, проектирование начнется в будущем году, работы планируется закончить до 2025 года.