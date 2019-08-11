Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Бразилии, есть жертвы

Бразилиа, 11 августа. Вооруженные бандиты ворвались в ночной клуб в городе Мостарадас на юге Бразилии, стреляя в работников и посетителей.

По данным бразильских СМИ, преступники, ворвавшиеся в ночное заведение, открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой пять человек погибли и четверо получили ранения. Бандиты скрывали свои лица под капюшонами. Перед бегством с места происшествия они забрали кошельки и мобильные телефоны жертв.

Полиция Мостарадаса сообщает, что пострадавшие были доставлены в больницу города Порту-Алегри более чем в двухстах километрах от места, где было совершено нападение. Мотивы злоумышленников остаются неизвестными, правоохранители продолжают их поиск.

Ранее «Известия» сообщили, что вооруженные налетчики похитили около тонны золота в ходе нападения на грузовой терминал международного аэропорта в бразильском Сан-Паулу. Преступники проникли на территорию аэроузла под видом полицейских, а скрылись на автомобиле скорой помощи.