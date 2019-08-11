Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Бразилии, есть жертвы

387
0 Оставить комментарий

Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Бразилии, есть жертвы

Бразилиа, 11 августа. Вооруженные бандиты ворвались в ночной клуб в городе Мостарадас на юге Бразилии, стреляя в работников и посетителей.

По данным бразильских СМИ, преступники, ворвавшиеся в ночное заведение, открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой пять человек погибли и четверо получили ранения. Бандиты скрывали свои лица под капюшонами. Перед бегством с места происшествия они забрали кошельки и мобильные телефоны жертв.

Полиция Мостарадаса сообщает, что пострадавшие были доставлены в больницу города Порту-Алегри более чем в двухстах километрах от места, где было совершено нападение. Мотивы злоумышленников остаются неизвестными, правоохранители продолжают их поиск.

Ранее «Известия» сообщили, что вооруженные налетчики похитили около тонны золота в ходе нападения на грузовой терминал международного аэропорта в бразильском Сан-Паулу. Преступники проникли на территорию аэроузла под видом полицейских, а скрылись на автомобиле скорой помощи.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров