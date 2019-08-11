Ким Чен Ын проконтролировал испытания «нового оружия»

Пхеньян, 11 августа. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием «нового оружия» с радиусом поражения в 400 километров.

По информации, поступившей от южнокорейских военных, 10 августа КНДР произвела пуск «неизвестных снарядов». По их данным, испытания прошли в городе Хамхын на северо-востоке Северной Кореи. Дальность поражения неизвестных ракет составляет около 400 километров. В Сеуле полагают, что КНДР могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа.

Пхеньян сообщил о создании «новой системы вооружений», получив отчет о которой Ким Чен Ын распорядился немедленно провести испытания. По данным агентства ЦТАК, северокорейский лидер лично руководил тестовым запуском и остался «очень доволен и выразил большое удовлетворение тем, что появилось новое оружие».

Характеристики ракет не уточняются, известно лишь то, что они создавались, исходя из условий местности Северной Кореи.

Позднее глава департамента МИД КНДР по вопросам США заявил, что совместные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи создают препятствия для межкорейских переговоров, делая из Северной Кореи «врага».

«Они должны подумать, что межкорейский контакт будет трудно установить до тех пор, пока они (Южная Корея — прим. ФАН) не положат конец таким военным учениям или не представят правдоподобное оправдание для их проведения», — сказал он.

Испытания «нового оружия» стали уже вторыми пусками ракет в КНДР на текущей неделе. Предыдущие состоялись в ночь на 6 августа и получили оценку со стороны Сеула и Токио как испытания баллистических ракет малой дальности нового типа. Напомним, Совбез ООН запрещает Северной Корее разработку и пуски таких ракет под угрозой ужесточения санкций.

Как пишут «Известия», госсекретарь США Майк Помпео заявил, что стратегия Вашингтона в отношении КНДР не изменилась, несмотря на проведенные испытания.