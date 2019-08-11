Мать двоих детей из Геленджика стала «Миссис Россия-2019»

Москва, 11 августа. Жительница Геленджика Екатерина Нишанова победила в конкурсе «Миссис Россия-2019».

Победительницей ежегодного конкурса «Миссис Россия» в этом году стала 33-летняя мать двоих детей Екатерина Нишанова. Напомним, по условиям конкурса, участницы должны быть замужем и иметь хотя бы одного ребенка.

Теперь Нишановой предстоит защищать честь страны на международном телевизионном конкурсе «Миссис Земной шар».

Звание первой «Вице-миссис России» досталось Анне Митрофановой из Самары. Второй «Вице-миссис» стала Влада Брем из Иркутска.

Отметим, конкурс вели актер Дмитрий Дюжев и вице-президент «Миссис Россия» Екатерина Камиллери.

Как заявила Камиллери, состав участниц в этот раз поразил ее разнообразием их хобби и профессий. Многие из претенденток имеют два высших образования, им хватает времени не только на семью, но и на занятия спортом. Всего за главный титул боролись 35 женщин, которым предстояло впечатлить жюри, выйдя на сцену в вечерних платьях и купальниках.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Москве прошел конкурс красоты для девушек с размером plus size. Помимо этого параметра, они должны были обладать женственными формами, артистичной натурой и чувством юмора.