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Сестры-супермодели Хадид стали жертвами грабителей в Греции

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Сестры-супермодели Хадид стали жертвами грабителей в Греции

Афины, 11 августа. Сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид стали жертвами грабителей во время отдыха на греческом острове Миконос.

Джиджи Хадид сообщила о случившемся на своей странице в Instagram. Как пишут «Известия», неизвестные ограбили квартиру, в которой остановились сестры-супермодели во время отдыха в Греции. Джиджи заявила, что никогда больше не отправится на Миконос и рекомендовала подписчикам «тратить деньги в другом месте».

Сестры-супермодели Хадид стали жертвами грабителей в Греции

Позже отец супермоделей рассказал, что ограбление произошло, когда девушек не было дома. Преступники украли личные вещи сестер, какие именно — не сообщается. В Греции звезды подиума праздновали день рождения своей старшей сестры Аланы.

Ранее Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фотографии, которую та выложила в социальной сети. На снимке модель палестинского происхождения заносит ногу над самолетами с флагами Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии на хвостах. Возмущенная публика сочла поступок проявлением расизма и призвала крупнейшие модельные агентства мира отказаться от сотрудничества с девушкой.

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Источник: «Известия»
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