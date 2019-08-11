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Bloomberg составил рейтинг богатейших семей планеты

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Bloomberg составил рейтинг богатейших семей планеты

Москва, 11 августа. Агентство Bloomberg обнародовало список самых богатых семей мира, на первом месте оказались владельцы сети магазинов Wallmart.

По версии Bloomberg, в списке богатейших семей планеты лидирует американское семейство Уолтон, суммарное состояние которых оценивается в 190,5 миллиарда долларов. Доходы Уолтонов за прошлый год составили 39 миллиардов. Им принадлежит крупнейшая в мире сеть супермаркетов Wallmart, основанная в 1962 году в США.

На втором месте — семья Марс, владеющая одноименной компанией и всемирно известная благодаря шоколадным батончикам. С начала нынешнего года Марсы заработали 37 миллиардов долларов, а их общее состояние достигло суммы в 126,5 миллиардов.

Третья позиция — у руководителей нефтехимической корпорации Koch Industries братьев Чарльза и Дэвида Кохов. На их банковских счетах — 124,5 миллиарда долларов. Кохи стали богаче в прошлом году на 26 миллиардов.

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей планеты

Четвертое место занимают представители королевской династии Аль-Сауд из Саудовской Аравии. Их состояние оценивается в 100 миллиардов долларов. Замыкают «пятерку» богатейших семей планеты браться Ален и Жерар Верхаймеры, которым принадлежит парфюмерный дом Chanel. По подсчетам Bloomberg, они располагают состоянием в 57,6 миллиарда долларов.

За истекший год состояние 25 богатейших семей мира выросло примерно на четверть и составляет на сегодняшний день около 1,4 триллиона долларов.

Как пишет «Газета.ру», самым богатым человеком планеты по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на то, что после развода с женой он передал ей порядка 19,7 миллиона акций компании.

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Источник: Bloomberg
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