Донецк, 11 августа. Руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал о появлении в Донбассе украинских снайперов.

По словам Безсонова, командование украинской операции объединенных сил направило группу снайперов к линии разграничения в Донбассе, разрешив им стрелять в мирных жителей и военнослужащих в нарушение достигнутого ранее перемирия. Представитель ДНР привел цитаты из инструкции, в которой стрелкам с Украины предлагается самостоятельно выбирать цель, будь то вооруженный или мирный человек.

Безсонов подчеркнул, что действия Киева не просто направлены на активизацию боевых действий, но и нарушают условия перемирия, а также международные конвенции.

Напомним, очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 21 июля. Согласно оговоренным сторонами конфликта условиям, он должен стать бессрочным и предполагает полный запрет на ведение огня, а также вводит ответственность лиц, виновных в его нарушении.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность поддерживаемого националистами правительства, пришедшего к власти в Киеве. В результате действующий на тот момент украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Десятки тысяч жителей Донбасса были вынуждены покинуть свои дома, в статусе беженцев многие из них уехали в Россию.

Как пишет «Газета.ру», ранее замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Киев хочет начать новые военные действия в Донбассе.