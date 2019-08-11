Среди пострадавших при стрельбе в Норвегии нет россиян, сообщили в посольстве РФ

Осло, 11 августа. Посольство РФ в Норвегии сообщило, что россияне не были вовлечены в инцидент со стрельбой в мечети в пригороде Осло.

Накануне в пригороде Осло молодой гражданин Норвегии открыл стрельбу в мечети. По данным норвежской полиции, в ходе инцидента погиб один человек, еще один пострадал. Стрелявшего задержали на месте происшествия. Сообщается, что молодой мужчина действовал в одиночку.

Российское диппредставительство в скандинавской стране уведомило, что в инцидент не были вовлечены граждане России.

«По информации, полученной от правоохранительных органов, российские граждане не были вовлечены и не пострадали в ходе инцидента 10 августа этого года», — говорится в заявлении посольства.

Как пишет «Газета.ру», в ходе расследования происшествия в одном из домов недалеко от мечети, где раздалась стрельба, было обнаружено тело родственницы подозреваемого в совершении преступления.