Берлин, 11 августа. Немецкий политолог Александр Рар раскрыл причины, по которым невозможно вступление Украины в Евросоюз.

Рар выступил в прямом эфире на Youtube-канале «Союз блогеров Украины». Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».

«Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она находится сейчас, европейцы ее тоже принимать не будут», — отметил эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что за полтора десятка лет Киев вполне мог провести целый ряд реформ, но не сделал этого, поэтому время безвозвратно упущено.

«Расширения Европейского союза на восток не будет. На Украине должны осознать это», — подчеркнул он.

Напомним, вопрос евроинтеграции Украины стал одной из причин возникновения в 2013 году в Киеве так называемого «евромайдана». Надеясь на вступление страны в Евросоюз, весной 2014 года украинцы совершили государственный переворот, к власти пришло антироссийски настроенное правительство во главе с президентом Петром Порошенко. Спустя пять лет Верховная рада внесла в конституцию изменения, закрепляющие курс на вступление Украины в ЕС и НАТО. Это произошло вопреки заявлению еврокомиссара по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнеса Хана, который сообщил, что вхождение Украины в число стран ЕС маловероятно.

Как пишет «Газета.ру», в начале августа экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что у Украины нет возможности стать членом НАТО в ближайшем будущем, поскольку для этого нужно выполнить ряд критериев, на реализацию которых уйдет несколько десятков лет.