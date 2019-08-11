Украинская журналистка пожаловалась на хамство команды Зеленского

Киев, 11 августа. Журналистка Нелли Ковальская рассказала о грубости членов команды президента Украины Владимира Зеленского.

Ковальская пожаловалась на хамство со стороны приближенных Зеленского во время его встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем в Турции. На своей странице в Facebook она сообщила, что сотрудники офиса украинского президента угрожали журналистам.

«Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет с вами говорить все равно. Я вам сказала отсюда уйти еще 20 минут назад, почему вы еще здесь?» — процитировала журналистка слова одной из сотрудниц офиса Зеленского.

По словам Ковальской, помощники руководителя Украины обращались с журналистами так, словно те — обслуживающий персонал.

«Впервые в жизни почувствовала себя как официантка, которую отчитал недовольный клиент! Вообще-то даже с официантами так не говорят, но так работает с прессой аппарат президента», — отметила она.

Как пишут «Известия», Зеленский провел встречу с Варфоломеем 8 августа в ходе официального визита в Турцию. СМИ сообщали, что переговоры прошли в позитивном ключе, но стороны отказались подписывать совместное заявление из-за возникших разногласий по ряду вопросов. Документ должен был касаться экологической тематики, деятельностью в этой сфере известен константинопольский патриарх. Истинные причины, по которым соглашение осталось неподписанным, не называются.