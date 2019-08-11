Украинский чиновник процитировал письма крымчан об их жизни в составе РФ

Киев, 11 августа. Экс-министр курортов Крыма Александр Лиев процитировал письма крымчан об их жизни после воссоединения полуострова с Россией.

Украинский чиновник, сегодня занимающий должность советника главы Минагрополитики Украины, в 2010 году курировал работу курортов Крыма. Он до сих пор поддерживает связь с крымчанами, которые в переписке рассказали ему о своей нынешней жизни.

Многие из жителей полуострова отмечают, что в Крыму улучшилось состояние дорог. В частности, на них появилась разметка, что сделало дорожное движение более безопасным. В Симферополе вдобавок массово отремонтировали тротуары.

«Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий для людей. Это хорошо. Кругом много военных. Наверное, это тоже хорошо», — написал один из адресантов Лиева.

Жители Крыма сообщают, что на улицах стало безопаснее. Никто не распивает спиртное в общественных местах, а уровень преступности в целом снизился. Многие крымчане отметили рост пенсий и зарплат, а также снижение давления на бизнес, который избавился от теневых схем. Предприниматели называют простыми и понятными правила оплаты налогов в соответствии с российским законодательством.

«Открыл новый аттракцион. Уже четвертый. В 2012-м открываться было сложнее, только ваше министерство помогало. Сейчас это легче. В июле было много туристов», — пишет Лиеву один из крымских бизнесменов.

Сообщают экс-министру и об улучшении качества медобслуживания. В Симферополе открыли новые больничные корпуса. Разница между Россией и Украиной настолько ощутима, что бросается в глаза сразу после пересечения границы.

«Когда перехожу в буферную зону, начинаю идти по украинской земле и иду по таким ямам, что нельзя везти чемодан по дороге, нет элементарного света», — рассказал автор одного из писем.

Впрочем, не обошлось и без негатива. Адресанты пишут Лиеву о высоких ценах, людях, уезжающих на работу в Москву. Некоторых беспокоит большое количество военных, а один из адресантов недоволен отсутствием железнодорожного сообщения с Украиной.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев назвал случившееся «оккупацией». Москва неоднократно подчеркивала, что крымчане определились с выбором в полном соответствии с нормами международного законодательства. Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос с принадлежностью Крыма «исторически закрытым».