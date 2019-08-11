Депутат Бундестага ответил на угрозу США вывести войска из Германии

Берлин, 11 августа. Депутат Бундестага Дитмар Барч ответил на слова посла США в ФРГ Ричарда Греннела о переводе американских военных в Польшу.

Греннел пригрозил выводом части американских войск из Германии в Польшу, возмутившись тем, что Берлин до сих пор не увеличил расходы на оборону до уровня в два процента от ВВП и использует профицит торгового баланса на иные цели. Барч, возглавляющий в Бундестаге фракцию Левой партии, отметил, что в таком случае Соединенным Штатам придется забрать с собой и ядерные боеголовки, размещенные на территории ФРГ.

«Если американцы выведут войска, им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие», — сказал Барч.

По словам депутата, США должны увезти свой ядерный потенциал к себе в страну, а не на территорию Польши, поскольку такой сценарий приведет к резкому ухудшению отношений с Россией, чего не хочет ни Германия, ни Европа в целом.

Страны НАТО обязались повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП еще в 2014 году. Большую часть бюджета Североатлантического альянса по-прежнему финансируют Соединенные Штаты, что неоднократно вызывало раздражение президента США Дональда Трампа. Критикуя союзников, американский лидер особо подчеркивал недостаточный вклад Германии. Трамп заявил, что ее расходы на оборону составляют лишь один процент, тогда как Берлин «должен платить намного больше».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия планирует повышать эту статью расходов постепенно в течение десяти лет. Так, в 2019 году их объем должен составить 1,34 процента от ВВП, а к 2025 году повысится до полутора процентов.

Как пишет «Газета.ру», немецкие СМИ бьют тревогу, заявляя о критическом положении дел в германской армии — сообщения об ухудшении состояния бундесвера появляются практически ежедневно.