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Вооруженные боевики в Сирии выдвинулись к Идлибской зоне деэскалации

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Вооруженные боевики в Сирии выдвинулись к Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 11 августа. Боевики выдвинулись к Идлибской зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, участники незаконного вооруженного формирования «Хайят Тахрир аш-Шам» (входит в альянс боевиков, возглавляемый запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1. выдвинулись на трех бронированных машин и четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Общее количество этой группы боевиков оценивается в 120 человек.

«Кроме того, в районе населенного пункта Кнедда террористы сосредоточили до 150 боевиков «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ), 13 пикапов с установленными на них минометами, реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными пулеметами», — сказал Бакин.

Он добавил, что боевики продолжают укреплять свои позиции в южной части Идлибской зоны деэскалации. Ранее стало известно, что боевики 24 раза за сутки нарушали режим прекращения огня. Об этом писала RT.

Газета.ru сообщала о трехстороннем саммите по Сирии в Анкаре.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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