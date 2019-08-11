Эксперт назвал причину разницы в подсчетах числа участников митинга-концерта

Москва, 11 августа. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов объяснил разницу в данных «Белого счетчика» и информации МВД.

Объединение «Белый счетчик» утверждает, что на митинг-концерт 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве пришли до 60 тысяч человек, тогда как по официальным данным МВД количество собравшихся составило около 20 тысяч, пишет LIFE. По словам Мартынова, разница объясняется тем, что «счетчик» учитывает посетителей концерта, пришедших послушать музыку приглашенных артистов.

«Я бы сказал, что это такой публичный концерт, организованный в выходной день в Москве. Вполне понятно, почему достаточное количество пассионарной молодежи захотело на халяву прийти на концерт заявленных популярных артистов. Вот почему сильно прыгают цифры (данные «Белого счетчика» — прим. ФАН), потому что многие, придя и не получив обещанного шоу в виде концерта, просто покидали это сомнительное мероприятие», — отметил эксперт.

Мартынов подчеркнул, что реальных сторонников «независимых кандидатов» было не так много, а большая часть пришедших — просто «тусовщики», поэтому подобные мероприятия, по его словам, «все меньше про политику». Эксперт назвал абсурдной ситуацию, когда на митинге-концерте «против фальсификации» откровенно фальсифицируют данные о числе его участников.

Напомним, накануне в Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный с властями столицы митинг-концерт «оппозиции», ранее устраивавшей незаконные сборища, поводом для которых стал отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму сторонникам блогера Алексея Навального. В подписных листах кандидатов Мосгоризбирком обнаружил недопустимое число фальсифицированных подписей. К примеру, у Любови Соболь их количество достигает 15%. Среди прочего, в ее документах, поданных в избирком, обнаружены подписи мертвецов, которые «штамповались» в одной из московских квартир, где массово занимались подделкой подписей в пользу «оппозиционных» кандидатов.

Как пишет «Газета.ру», цифры, представленные «Белым счетчиком» показывают, как оппозиция «натягивает» статистику количества участников митинга-концерта и доказывает фрустрацию среди оппозиционных лидеров.