Организаторов незаконных митингов в Москве уличили в пренебрежении к Конституции

Москва, 11 августа. Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве снова нарушили закон.

Столичные власти согласовали акцию, состоявшуюся 10 августа. Однако после ее окончания «оппозиционеры» призвали сторонников перейти к «мирным прогулкам». Несанкционированные шествия сопровождались многочисленными нарушениями общественного порядка. Участники сборища провоцировали правоохранителей, оскорбляли их и кидали различные предметы. Многие дебоширы были задержаны.

К сожалению, в противоправные действия организаторы вовлекли и молодое поколение. В связи с этим в Госдуме РФ предложили дополнительные меры, призванные оградить молодежь от соучастия в подобном беззаконии.

Акции в поддержку «независимых кандидатов» начались после их не допуска к выборам в московскую Думу. «Оппозиционеры» массово фальсифицировали подписи в свою поддержку, не брезгуя включать в список своих сторонников даже «мертвые души». Например, у юриста так называемого ФБК Любови Соболь число недостоверных подписей составило около 15% от их общего числа. Также было выявлено помещение, где фальсифицировались подписи.

Ранее в МВД назвали число участников митинга-концерта в Москве. Об этом писала Газета.ru.

RT отмечала, что полиция получила предупреждение о возможной провокации.