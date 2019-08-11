Митинг-концерт в Москве обернулся провалом, считает эксперт

Москва, 11 августа. Специалист Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев заявил, что митинг-концерт в Москве обернулся провалом.

По словам Матвейчева, состоявшийся в субботу митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова в Москве закончился неудачей для организаторов, несмотря на приглашение «звезд» российской сцены.

«Это провал большой. Объявляли 100 тысяч, пригласили и Oxxxymiron, и всех остальных — то есть задача была, по сути, превратить все это в концерт. Но поскольку это связано с политикой, то пришло меньше людей. Из-за политики эти звезды сейчас еще и потеряют зрителя», — цитирует слова эксперта ТАСС.

Матвейчев отметил, что митинг-концерт собрал бы в три-четыре раза больше зрителей, если бы был заранее заявлен как бесплатное шоу с участием «звезд». По оценкам столичной полиции, в прошедшей в Москве акции приняли участие около 20 тысяч человек.

Митинг-концерт 10 августа стал четвертым в поддержку «независимых кандидатов», не прошедших на выборы депутатов Мосгордумы. Власти российской столицы заранее предупредили, что согласованная заявка не предусматривает проведения концерта, а закон «О собраниях и митингах» гласит, что изменять условия проведения митинга в одностороннем порядке после его согласования недопустимо.

Перед прошедшими ранее несогласованными акциями 27 июля и 3 августа их организаторы проигнорировали предупреждения правоохранителей об ответственности за нарушение закона. В результате в ходе первой из них были задержаны более 1000 человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках. Но и после этого «независимые кандидаты» продолжили «подставлять» своих сторонников, собрав их на акцию 3 августа, когда были задержаны еще около 600 человек.

Напомним, организовавшие митинг-концерт кандидаты не были допущены к участию в выборах депутатов Мосгордумы из-за большого количества нарушений в поданных в Московскую городскую избирательную комиссию документов. Так у Любови Соболь количество фальсифицированных подписей составил около 15% — из подписных листов следовало, что в ее поддержку свои «автографы» поставили даже «мертвые души». Позднее полиция обнаружила в одной из столичных квартир подпольный «цех», где подделка подписей в пользу «независимых кандидатов» была поставлена на поток.