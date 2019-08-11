Оппозиционные СМИ «отправили в кому» одного из задержанных после митинга в Москве

Москва, 11 августа. Издание «Новая газета» распространила ложную информацию о коме и отеке мозга одного из задержанных после митинга в Москве.

Речь идет о телережиссере Дмитрии Васильеве. Мужчина страдает сахарным диабетом. Его адвокат Татьяна Прилипко отмечает, что ее подзащитный действительно был доставлен в отделении реанимации. Однако ни о какой коме или отеке мозга речь не идем, как бы этого не хотелось оппозиционным изданиям.

10 августа в Москве прошел очередной митинг в поддержку «независимых кандидатов». Они не были допущены к выборам в столичную Думу из-за массовой подделки подписей. Многие из них принадлежали «мертвым душам». Правоохранители выявили квартиру, в которой фальсифицировались подписи в поддержку юриста так называемого ФБК Любови Соболь.

Несмотря на законность и обоснованность решения о не допуске к выборам, «оппозиционеры» взялись организовывать сборища в свою поддержку. Митинги сопровождаются провокациями, которые успешно пресекают правоохранители.

Ранее полицию предупредили о вероятных провокациях на акции на проспекте Сахарова в Москве. Об этом писала RT.