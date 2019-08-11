Оппозиция устроила массовые беспорядки в Москве с дымовыми шашками и разгромом машин

Москва, 11 августа. Оппозиционные активисты устроили массовые беспорядки и погромы в Москве после окончания концерта на проспекте Сахарова. Во время так называемой «мирной прогулки» бунтари разбивали автомобильные стекла, разбрасывали дымовые шашки и создавали препятствия движению транспорта.

После завершения рэп-концерта на проспекте Сахарова, оппозиционные активисты, откликнувшиеся на призывы Любови Соболь «мирно прогуляться» по Москве, устроили массовые беспорядки с повреждением имущества простых москвичей.

Бунтари мешали движению транспорта, выходя на проезжую часть, а также распугивали граждан разбрасыванием дымовых шашек в центре города. Очевидцы зафиксировали поврежденные автомобили, у которых были разбиты лобовые и дверные стекла, и опубликовали фотографии в соцсети «ВКонтакте» в группе «Москва: Инструкция по применению».

Судя по остаточным следам, дебоширы обкидывали иномарки камнями. Вот она, похорошевшая Москва при участии оппозиции.

Напомним, увеселительное мероприятие для москвичей организовала московская оппозиция, которая всеми силами пыталась привлечь людей на протест и представить событие как митинг с высоким уровнем гражданской поддержки. Однако либералы потерпели провал, а на концерт пришли школьники и молодежь, которым не было дела до так называемых «независимых кандидатов», которых МГИК не допустил до выборов в Мосгордуму из-за обнаруженных фальшивых подписей и «мертвых душ». Собравшаяся толпа пришла только для того, чтобы бесплатно увидеть и послушать любимые треки своих кумиров: рэперов Face, «Кровосток», Oxxxymiron, известного блогера Дудя и музыкальный коллектив «Айспик».

По официальным данным МВД, рэп-вечеринку посетило 20 000 человек. Однако лишь около 30% из них были москвичами. Остальные – это гости из других регионов, которых в том числе завозили автобусами в Москву для придания мероприятию эффекта массовости. По словам очевидцев, в толпе было немало цыган, украинцев с флагами, ЛГБТ-активистов, негров, пьяниц «бездомного вида» и прочих сомнительных личностей, которые не понимали сути происходящего.

После окончания концерта люди начали расходиться. Лишь небольшая группа людей, численностью менее 3000 человек, откликнулась на призывы Любови Соболь, опубликованные ранее в социальных сетях, и других «оппозиционеров» «прогуляться» по Москве. Именно эти люди и причастны к погромам. Во время акции полиция активно задерживала бунтарей и нарушителей. По последним данным ГУВД столицы, было задержано 136 человек.

Сегодня стало известно, что Любовь Соболь в четвертый раз привлекли к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ за повторное нарушение порядка организации и проведения митинга. Составление протокола приурочено к незаконной акции 3 августа. Дело готовится к передаче в суд. Отметим, что для возбуждения уголовного дела по статье 212.1 УК РФ за неоднократное нарушение порядка организации митинга или шествия достаточно наличия трех протоколов, составленных по статье 20.2 КоАП РФ. Любовь Соболь имеет все шансы оказаться в тюрьме.