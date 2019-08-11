Полиция назвала число задержанных после акции в Москве

Москва, 11 августа. Полиция задержала 136 нарушителей общественного порядка после акции на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сообщает Главное управление МВД России по столице РФ.

В ведомстве уточнили, что митингующие задерживались за различные противоправные деяния. Сейчас полицейские призывают людей разойтись, указывая на незаконный характер их действий. Проход на Красную площадь перекрыт по техническим причинам.

Следует отметить, что столичные власти согласовали митинг на проспекте Сахарова с 14.00 до 16.00. Однако «оппозиционеры» вновь нарушили закон. После окончания санкционированной акции они призвали своих сторонников пойти на «прогулку».

Митинги в поддержку «независимых кандидатов» начались в Москве после отказа допустить их к выборам в столичную Думу. Установлено, что «оппозиционеры» массово подделывали подписи в свою поддержку. Число сфальсифицированных автографов значительно превысило законодательно установленные границы. «Независимые кандидаты» не брезговали подделывать и подписи «мертвых душ».

Незаконные сборища прошли 27 июля и 3 августа. Оба митинга сопровождались нарушениями общественного порядка.

Ранее была выявлена квартира, где подделывались подписи в пользу юриста так называемого ФБК Любови Соболь.

Также стало известно, что Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга. Об этом писала RT.