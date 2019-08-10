Соболь покинула отделение полиции с обязательством о явке в суд

Москва, 10 августа. Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь покинула отделение полиции, подписав обязательство о явке в суд. Об этом сообщил адвокат Иван Сустин.

На этот раз Соболь инкриминируется нарушение правил организации митинга. В ближайшее время дело рассмотрит суд. По словам Сустина, его подзащитную не будут заключать под стражу.

«Наказание ей назначит суд, который состоится точно не сегодня. Арест моей подзащитной не грозит, поскольку у нее есть малолетний ребенок», — цитирует ТАСС.

Следует отметить, что ранее Соболь уже привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение. Ее оштрафовали на 300 тысяч рублей. Юрист избежала содержания под стражей, так как у нее есть малолетний ребенок.

Противоправная деятельность Соболь может привести и к привлечению ее к уголовной ответственности. В этом случае «оппозиционерке» не удастся прикрыться малолетней дочерью.

Ранее Щербинский районный суд Москвы признал Соболь за организацию незаконных акций, сопровождавшийся массовыми беспорядками. Любовь Соболь наряду с другими «независимыми кандидатами» была уличена в массовой подделке подписей для участия в выборах в столичную Думу. Документы содержали очевидные несоответствия и признаки подделок. Более того, кандидата активно поддерживали «мертвые души». Также была выявлена квартира, в которой непосредственно подделывались подписи.

На этом основании таким кандидатам отказали в участии в выборах.

Несмотря на законность и обоснованность решения, «оппозиционеры» принялись организовывать митинги в свою поддержку. Мероприятия сопровождаются массовыми нарушениями общественного порядка и провокациями.