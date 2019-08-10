Оппозиционеры публикуют лживую информацию о «зверствах полиции» на митинге в Москве

Москва, 10 августа. Представители «оппозиции» активно распространяют лживую информацию о «зверствах полиции» на митингах в Москве.

Сборища в поддержку «независимых кандидатов» сопровождаются многочисленными провокациями и нарушениями общественного порядка. В частности, 10 августа участники акции оскорбляли полицейских, бросали в них различные предметы, в том числе булыжники даже мусорные баки. Правоохранители демонстрируют выдержку и профессионализм, обеспечивая безопасность москвичей. Многие нарушители общественного порядка были задержаны.

К сожалению, среди дебоширов оказалось много молодых людей. Проверяется информация о задержании семи детей.

Пытаясь вызвать сочувствие и дискредитировать полицию, «оппозиционеры» распространяют фейковые видео, которые должны показать «зверства полиции». При этом видео «задержания» было подготовлено за день до митинга.

Но усилия возмутителей спокойствия бесплодны. Акции в поддержку «независимых кандидатов», уличенных в массовой подделке документов, не находят отклика у подавляющего большинства жителей российской столицы. Это обстоятельство побудило организаторов сборищ задействовать музыкальные коллективы и отдельных исполнителей ради создания массовки.

Ранее московская полиция получила сигнал о возможных провокациях в ходе митинга в Москве. Об этом писала RT.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный столичными властями митинг-концерт в поддержку «независимых кандидатов», уличенных в массовой подделке документов. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь выявили 15% сфальсифицированных подписей. Соболь активно «поддержали» даже те жители столицы, которых давно нет в живых. Следует отметить, что квартира, где подделывались документы, была установлена.