Депутат Госдумы призвал уберечь молодежь от участия в незаконных акциях «оппозиции»

Москва, 10 августа. Депутат Госдумы России Сергей Неверов призвал оградить молодое поколение от участия в незаконных митингах «оппозиции».

Следует отметить, что митинг, состоявшийся 10 августа на проспекте Сахарова, был согласован столичными властями. Однако «оппозиционеры» снова вышли за рамки закон. После завершения митинга они призвали сторонников совершить «прогулку». Участники акции провоцировали сотрудников полиции, оскорбляли их и закидывали различными предметами, в том числе брусчаткой. В ход пошли даже мусорные баки.

Нарушители общественного порядка были задержаны. Характерно, что многие дебоширы оказались совсем молодыми людьми. Уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович отметил, что сейчас проверяется информация о задержании семи подростков.

Депутат Госдумы РФ Неверов убежден, что с этой тенденцией необходимо бороться.

«Если организаторы привлекают детей в криминал, то они должны нести за это ответственность. Эти действия потом признаются незаконными, если происходит нарушение правопорядка. Стоит ли ограждать несовершеннолетних от участия в таких акциях? Разумеется, да», — цитирует iReactor.

Неверов подчеркивает, что вовлечение молодых людей в противоправную деятельность недопустимо.

Ранее сообщалось, в митингах «оппозиции» в Москве активное участие приняли представители ЛГБТ-сообщества. Однако в целом большая часть митингующих не отметилась особым энтузиазмом. Многие покинули проспект Сахарова уже через несколько минут после начала акции. Главными героями акций снова стали кандидаты в столичную Думу, не допущенные к выборам из-за массовой подделки подписей в свою поддержку.