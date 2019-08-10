«Динамо» не уволит Хохлова после поражения от «Зенита»

Москва, 10 августа. По информации Федерального агентства новостей (ФАН), главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не будет отправлен в отставку после поражения от «Зенита» в 5-м туре чемпионата России со счетом 0:2.

По словам источника, несмотря на неудовлетворительные результаты, наставнику бело-голубых будет предоставлено время, поскольку команда еще не завершила комплектование и часть новичков еще даже не дебютировала. В том числе по этой причине руководство клуба считает правильным дать 43-летнему специалисту время до ближайшей паузы на матчи сборных, до которой осталось 3 матча: с «Локомотивом» дома и с «Тамбовом», и «Крыльями Советов» на выезде.

Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года. Ранее специалист работал с молодежным составом, был помощником в главной команде и даже исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».