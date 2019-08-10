Эксперт прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Москва, 10 августа. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) результат матча 5-го тура чемпионата России между петербуржцами и «Динамо» в Москве, завершившегося победой сине-бело-голубых 2:0.
«Перед матчем было логично предположить, что «Динамо» будет делать ставку на игру вторым номером в расчете на быстрые контратаки. Однако тренерский штаб преподнёс сюрприз и с первых минут динамовцы забрали инициативу, контролировали мяч. Такая игра была удобна «Зениту», который располагает очень сильной атакующей группой, хорошо использующей свободное пространство. Именно этим и воспользовался «Зенит», поэтому команду можно лишь поздравить с победой и заслуженными очками», — считает специалист.
По его мнению, однако, петербуржцы не показали все свои возможности.
«Конечно, от «Зенита» мы ждали более яркой игры. Кроме того, расстроил тот факт, что уже не первый матч большое количество прекрасных моментов упускает Сердар Азмун. Он замечательно играет и приносит огромную пользу команде своими умными движениями, но он точно может играть результативнее», — отметил эксперт.