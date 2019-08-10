Эксперт прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Москва, 10 августа. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) результат матча 5-го тура чемпионата России между петербуржцами и «Динамо» в Москве, завершившегося победой сине-бело-голубых 2:0.

«Перед матчем было логично предположить, что «Динамо» будет делать ставку на игру вторым номером в расчете на быстрые контратаки. Однако тренерский штаб преподнёс сюрприз и с первых минут динамовцы забрали инициативу, контролировали мяч. Такая игра была удобна «Зениту», который располагает очень сильной атакующей группой, хорошо использующей свободное пространство. Именно этим и воспользовался «Зенит», поэтому команду можно лишь поздравить с победой и заслуженными очками», — считает специалист.

По его мнению, однако, петербуржцы не показали все свои возможности.