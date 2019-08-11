Митинг в стиле «фрик»: оппозиционеры платят артистам за участников «протеста». ФАН-ТВ

За честную власть в Москве пришли голосовать двенадцатилетние дети, «фрики», юные ЛГБТ-активистки. Одним словом, люди, разбирающиеся в городской политике и понимающие суть и проблематику российского градоустройства.

Причины посещения митинга для большинства граждан были явными с самого начала — людская масса уже в 14:30 напоминала латинскую букву U, навстречу приходящим почти сразу появился поток уходящих, люди шли рекой, явно не так ведут себя политически активные жители столицы. Скорее себя так будут вести те, кто пришел, увидел, разочаровался и благополучно развернулся обратно. Что именно их разочаровало — закрытая стеной прессы авансцена, большое количество «фриков» в толпе, странная музыкальная подборка в концертной части или отсутствие бесплатной еды? Непонятно.

К слову, самый массовый исход участников митинга начался аккурат после выступления рэпера Face. Видимо, музыканты не удовлетворяли политическим амбициям митингующих. Возможно, слушающим, кроме разве что двенадцатилетних детей, уже начали надоедать тексты про легализацию наркотиков и матерный ор, льющийся на них со сцены. Уходили люди и с выступлений IC3PEAK, Кровостока, Парфенова.

К слову, об амбициях. Кажется, самая кучкующаяся группа флагов принадлежала как раз юным поборникам прав ЛГБТ. Что российские флаги, что знамена анархистов и «фриков», что символика различных районов были разрознены и редко встречались группами больше чем по три-четыре. Зато ЛГБТ — целых семь! Вот оно, гражданское единство борцов за будущее Москвы.

Вообще митинг был порой похож на собрание представителей молодежных субкультур, страдающих от пубертатного возраста. Подростки с волосами оттенков от яблонево-розового до ядовито-синего, мужчины, переодетые женщинами. Все это слабо походило на политическую акцию.

Закончился цирк-шапито ожидаемо. Под скандирование толпы некий индивидуум бросил в мусорное ведро дымовую шашку, в результате разогнав своих же сторонников.

Отдельного упоминания стоят главные виновники торжества — недопущенные кандидаты. Они мероприятие в честь себя посетить не смогли, мешал факт задержания еще загодя. Это не стало помехой, и взамен отсутствующих несостоявшихся политиков на сцену вышли их родственники. Очевидно, это прекрасно показывает заменяемость оппозиционеров — если нет оппозиционера, всегда можно задействовать его жену.

Соболь торжество пропустила мероприятие по той же причине, что и Гудков. Надеемся, она хорошо себя чувствует, и ей в УВД была предоставлена мягкая мебель.

Митинг, организованный группой слабых политически и невпечатляющих с точки зрения харизмы оппозиционеров закончился почти по канону. Сторонники Алексея Навального выступали с призывами превратить цирк-шапито едва ли не в восстание «фриков» идти штурмом на Китай-Город. К счастью, химера не обрела плоть и осталась дымом от догорающей в мусорном ведре шашки, развеиваемым ветром.