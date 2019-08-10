Одиночный пикет в центре Петербурга превратился в несогласованный митинг. ФАН-ТВ

Попытка обвести вокруг пальца администрацию и правоохранителей, а проще говоря — очередное преступление черты закона и локальные беспорядки. Таким запомнят туристы и жители города этот летний субботний вечер в Петербурге.

Сегодня горе-оппозиционеры в Москве проводят очередной «митинг возмущения» в связи с тем, что их не зарегистрировали в кандидаты на будущих выборах в Мосгордуму. Но если в российской столице мероприятие согласовали, то в столице Северной активисты наплевательством к закону и обществу вырыли себе яму.

Поддержать кураторов из Москвы вызвалась Ольга Гусева — небезызвестный замруководителя штаба Навального в Петербурге. Заявлен был одиночный пикет, в котором желающие будут периодически сменять друг друга. Но по факту у Гостиного Двора развернулась нелегальная акция, переросшая в беспорядки. Подопечные (арестованного, кстати, блогера) подставили своих же сторонников: созвали толпу, объяснили, что нужно делать, кричать, как провоцировать полицейских… А вот про последствия в правовом поле и ответственность за нарушение общественного порядка, видимо, не рассказали.

«Я считаю, что это опасно даже потому, что ни одна революция ни к чему хорошему никогда не проводила. Вспомнить нашу революцию 1917 года. Это полная разруха это смерти, это кровь», — считает жительница Петербурга.

«Не понятно за что митингуют, чего этим людям не хватает, мне не понятно. Плохо живем? Машины ставить некуда, машины во дворах, только на крышах их нет, у всех посмотрите какие телефоны, куда ездят отдыхать митингующие в пригород? Вот и все», — говорит петербурженка.

«Они нигде не работали, нигде не учатся, деньги дают, они выступают, вот и все я так считаю. Здесь же наверное нельзя, здесь центр города, люди туристы ходят, и нас снесут сейчас», — считает житель Петербурга.

Дальше — больше. Протест встретился с протестом. Организованное безобразие возмутило петербуржцев с сознательной гражданской позицией. Люди, уставшие от постоянных нарушений порядка, видимо дошли до точки кипения.

Они тоже вышли на улицы, чтобы открыто, в лицо так называемой «оппозиции», выразить свое недовольство. С плакатами и призывами к разуму они (стоит отметить — цивилизованно и культурно) просили бунтарей прекратить устраивать бессмысленные акции и бездарные провокации. Петербуржцы заявляют, что они категорически против бардаков, подрыва общественного спокойствия и наплевательского отношения к закону.

«Я считаю, что люди не должны тратить свое время на митинги, потому что это не имеет никакого действия, это просто бесполезная трата времени, лучше бы они ходили на работу, зарабатывали деньги и содержали свою семью, и помогли власти осуществлять дальнейшие планы. В данном возрасте люди очень восприимчивы, и наверное, им навязывают эти мысли, и это неправильно по отношению к ним, потому что их мировоззрение меняется в корне», — говорит петербуржец.

«Считаю, что все эти митинги не имеют никакого смысла, просто народ друг против друга настраивается. Люди друг друга ненавидят. Если бы хоть какой-то смысл в этом был. и что-то изменилось, а так это бессмысленная трата сил», — считает петербуржец.

«Оппозиция просто пиарится на этих митингах и все, чтобы больше финансирования получать, ничего особо не предлагают», — говорит житель Петербурга.

Неудивительно, что правоохранителям пришлось реагировать на особо буйных провокаторов. Пыл возмутителей спокойствия несколько остудили. Но вот эмоций (вряд ли позитивных) наверняка еще надолго хватит и гостям, и жителям центра города. Особенно запомнятся невнятные призывы и «фриковатые» участники демарша. Все-таки негоже устраивать подобные беспорядки в культурной столице.