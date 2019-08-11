«Оппозиция» расписалась в бессилии, превратив митинг в концерт

Москва, 11 августа. Московская оппозиция решила мобилизовать людей за счет привлечения модных рэперов и блогеров, однако это в конечном итоге сыграло с ними злую шутку. Такое мнение в субботу высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, политическая акция превратилась в модный ивент, что дезориентировало участников митинга, которые шли просто для того, чтобы послушать любимых музыкантов. Поняв, что никакого концерта не будет, они начали расходиться.

«Когда организаторы превратили митинг в ивент-концерт, то они расписались, что сами проиграли! Превращение политического мероприятия в развлекательный концерт убивает их самих, как людей, которые могут вывести на улицы толпы», — рассказал Данилин порталу Life.

В субботу в Москве состоялся санкционированный митинг-концерт. Городские власти выделили манифестантам проспект Сахарова, а полиция не мешала митингующим и лишь следила за порядком. В мероприятии участвовали рэперы Оксимирон, Face, а также блогеры Данила Поперечный и Эльдар Джарахов.

Акция проводилась в поддержку кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.