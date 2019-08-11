Сирия, 11 августа. САА продвигается в Хаме и Идлибе. 20 боевиков SDF пострадали во время взрыва в Дейр-эз-Зоре. Боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевые вылеты в Идлибе и Хаме и нанесли точечные удары по укреплениям джихадистов.

ВВС Сирии: ударили по расположениям радикалов в южных районах провинции Идлиб и в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хаме обменялись ударами с боевиками «Джейш аль-Изза», отразили нападение неизвестных боевиков в Даръа, обстреляли джихадистов в Алеппо.

«Джейш аль-Изза»: заявила, что на северном фронте Хамы подбила противотанковой ракетой БМП сирийской армии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла жилые кварталы Алеппо, нанесла удар по позициям правительственных сил в Латакии из РСЗО.

ВС Турции: на севере Алеппо провели воздушную разведку, застрелили женщину на границе с САР, нанесли авиаудары по укрытиям курдских боевиков на севере Ирака.

«Исламское государство1»: подозревается в убийстве двух курдских бойцов в Хасаке, взяло на себя ответственность за подрыв мотоцикла у КПП SDF в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: направила конвой с подкреплениями к городу Камышлы в провинции Хасака для отрядов SDF.

Провинция Латакия

В Латакии ВВС Сирии продолжают наносить удары по укрытиям радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в районе города Кабана, расположенного на склонах Курдских гор, и у поселка Ас-Сармания, о чем сообщает новостное агентство Al Masdar. Как передает информагентство Step News Agency, из реактивных систем залпового огня «Град» радикалы ударяли по позициям Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Сулнефе. Данных о потерях среди сирийских военнослужащих не поступало.

Провинция Алеппо

В пятницу вечером боевики обстреляли город Алеппо. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий. Две ракеты прилетели на улицу Радио в пригороде Алеппо, один из снарядов попал в жилую квартиру. Третий снаряд разорвался на спортивной площадке университета Алеппо, четвертый — тоже на территории вуза. Согласно последним данным, при обстреле никто не пострадал.

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» обстреляли в очередной раз улицу Нил города Алеппо из гранатометов, как сообщил местный источник в сети Twitter (@alahmed_nasser). Информации о пострадавших пока не поступало.

Боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) в городе Азаз были арестованы пять курдских радикалов из группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Как сообщает новостное агентство Step News Agency, радикалы были задержаны при подготовке теракта с участием террористов-смертников.

Два сотрудника так называемой «военной полиции» «Сирийской свободной армии» (ССА) были убиты неизвестными боевиками на мотоцикле в городе Кабасин, как передает новостное агентство Rojava Network. Нападение приписывают курдским радикалам из состава операции «Гнев оливок».

Части САА нанесли удар по укрытиям радикалов-исламистов в районе поселка Джазрая к югу от столицы провинции Алеппо, о чем также сообщил источник.

Турецкий разведывательный беспилотник совершил полет над линией фронта к северу от города Манбидж, сообщил источник в сети Twitter (@XXVII27).

В центре города Африн произошел взрыв, как сообщило новостное агентство Halab Today TV. Деталей происшествия пока не сообщается. Подозреваемый в организации взрыва заминированного автомобиля в городе Азаз был убит прямо на улице местными жителями. Боевики ССА задержали его, однако не смогли довести до ближайшего участка прежде, чем его отбила толпа, как сообщил новостной портал Anna News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Заминированный мотоцикл был подорван у контрольно-пропускного пункта «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Аль-Бусейра. Боевики «Исламского государства» выпустили заявление на подконтрольном им новостном портале «Амак», взяв на себя ответственность за нападение на курдов. По данным новостного агентства Step News Agency, в результате взрыва были ранены и убиты по меньшей мере 20 курдских боевиков.

Провинция Даръа

В провинции продолжаются нападения подпольных группировок «умеренной оппозиции» на правительственную армию. Сообщается о гибели одного и ранении нескольких солдат Сирийской арабской армии (САА) в результате вооруженного нападения в восточном квартале города Нава, как передал оппозиционный новостной портал Step News Agency. Также вчера в городе Тасиль на западе провинции неизвестные напали на блокпост САА, но атака была отбита без потерь. Сирийская обсерватория по правам человека предполагает, что нападения в провинции продолжают бывшие боевики группировки «Сирийская свободная армия», которые пошли на перемирие с Дамаском в 2018 году, но не отказались от вооруженного сопротивления правительственным силам.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили работу на юге провинции, занятой радикалами альянса «Тахрир аш-Шам». Военные самолеты сирийской армии нанесли авиаудары по позициям боевиков в районе поселений Хубейт, Мадая и в предместьях городов Хан-Шейхун и Кафр-Саджна, как сообщает новостное агентство Jisr TV. Вечером ВВС Сирии совместно с самолетами ВКС РФ наносили удары по укрытиям радикалов в предместьях населенных пунктов Аль-Ракая, Адбин, Хиш и Кафр-Саджна.

Подразделение САА атаковало укрытия джихадистов у Хан-Шейхуна из пулеметных установок в ответ на нападения на мирные поселки, о чем также сообщает источник.

ВВС Сирии совершили еще один боевой вылет в район поселка Ат-Тамания, где расположены опорные пункты джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам». С воздуха военные самолеты сбросили бомбы на укрытия радикалов и склад боеприпасов, как передает портал Baladi Network. Сведения о потерях радикалов в живой силе и военной технике пока что уточняются.

После длительной перестрелки военные САА установили контроль над деревней Сукайк и одноименной высотой на юге провинции, как передает новостное агентство РИА Новости. Также, по данным источника, правительственная армия освободила деревню Аль-Джейсат и несколько ферм к северо-западу от деревни.

Оппозиционные новостные источники сообщали о нескольких погибших и раненых в рядах Сирийской арабской армии (САА) в ходе боев с «Фатах аль-Мубин» на юге Идлиба, как передает новостной портал Step News Agency. Военные источники не подтвердили потерь в рядах сил САР.

Провинция Ракка

Днем поступило сообщение об очередном нападении боевиков из числа «спящих ячеек» «Исламского государства». Как сообщает подконтрольное боевикам ИГИЛ1 новостное агентство «Амак», автомобиль одного из старейшин местного племени был подорван террористами в городе Ракка на улице Аль-Китар, передал источник в сети Twitter (@connorpeterson8).

Отряд SDF при поддержке военнослужащих международной коалиции в ходе рейда нейтрализовал в центре Ракки одного из полевых командиров ИГИЛ – боевика по прозвищу «Аль-Акуша», о чем сообщает подконтрольный курдам источник в сети Twitter (@_Caki_).

Провинция Хама

Утром сирийские военные нанесли ответный удар по укрытиям «Джейш аль-Изза» у наблюдательного пункта турецкой армии вблизи поселка Шир-Магар, сообщил портал Halab Today TV. Боевики до этого ударили по расположениям САА в районе поселка Аль-Хувейз. Источник в сети Twitter Jisr TV заявил, что в результате ракетного обстрела со стороны радикалов сирийская армия будто бы потеряла одну бронированную машину пехоты.

Местный источник в сети Twitter (@maytham956) передал, что бойцы спецназа «Силы Тигра» сумели подбить беспилотник боевиков с взрывными снарядами на севере провинции.

По сообщению агентства Baladi News, на северо-западном фронте Хамы оппозиционные группировки обстреляли позиции САА в районе города Хувейз и в долине Аль-Габ. «Фатах аль-Мубин» также заявила об уничтожении танка САА у города Аль-Джейсат в северной части провинции с помощью противотанковых ракетных снарядов.

Истребители ВВС Сирии и ВКС РФ совершили днем боевые вылеты против джихадистов в районы городов Кафр-Зета и Аль-Латамина, о чем также сообщает источник.

Провинция Хасака

Утром стало известно, что в город Камышлы прибыла еще одна крупная партия оружия и военной техники, предоставленной международной коалицией во главе с США для SDF. Согласно данным портала Baladi News, конвой насчитывал около десятка грузовиков.

Трое бойцов SDF, включая полевого командира, были застрелены неизвестными вооруженными людьми на дороге к мусорной свалке в районе деревни Аль-Аттала, как сообщает источник в сети Twitter Rana Alasad.

Турецкие пограничники застрелили женщину по имени Хадил Ахмад Аль-Хуссейн Аль-Дахил родом из провинции Дейр-эз-Зор, когда она попыталась пересечь сирийско-турецкую границу. В прошлом месяце в Хасаке турки подстрелили подростка, который забрался на крышу дома, чтобы ее отремонтировать. Другому ребенку из приграничного лагеря беженцев, военнослужащий прострелил ногу.

Ирак

ВВС Турции в рамках операции «Коготь - 2», направленной против курдских радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), нанесли удар по районам Хафтанин и Гара на севере Ирака, в результате чего было нейтрализовано шесть курдских бойцов, как сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Как передает новостной портал Kurdistan 24, 7 августа беспилотник международной коалиции упал у города Багдад из-за технической проблемы. Это произошло в сельскохозяйственных угодьях поселка Радвания в пригороде Багдада, после чего БПЛА был возвращен США иракскими силами безопасности, как уточняет информационное агентство Buratha со ссылкой на местный источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.