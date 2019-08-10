Здравые люди после митинга на Сахарова видят, что «оппозиция» ими манипулирует – член СПЧ

Москва, 10 августа. Сообщений о нарушении прав граждан на санкционированном митинге-концерте в Москве не поступало, сообщил Федеральному агентству новостей (ФАН) член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Мои представители присутствовали на проспекте Сахарова. Была большая очередь при досмотре на вход на мероприятие, то есть меры безопасности соблюдались тщательным образом. Столкновений и провокаций не наблюдалось», — прокомментировал Александр Брод субботний митинг-концерт.

В субботу на проспекте Сахарова прошел согласованный властями Москвы митинг-концерт «оппозиции», которая уже отметилась двумя незаконными сборищами 27 июля и 3 августа. Поводом стал отказ сторонникам скандального блогера Алексея Навального в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 15% поддельных подписей. Кроме того, в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, а в одной из столичных квартир располагалась «фабрика» по рисовке липовых подписей.

По словам Брода, в настроениях митингующих москвичей наблюдается спад. Численность участников была далека от заявленной. Власти Москвы согласовали 100 тысяч участников мероприятия, однако пришли не более 20 тысяч.

«Здравые люди понимают, что ими манипулируют, они — статисты в этом грязном политическом действе. Здравые люди приходить не будут, будут приходить иногородние из любопытства, молодежь, которой нечем заняться. Не зря организаторы привлекают рэперов и медийных персон, чтобы вызвать какой-то интерес и закрыть бреши в пустой содержательной программе этих акций», — говорит Брод.

Усилиями так называемой оппозиции политическое мероприятие на проспекте Сахарова превратилось в концерт молодежных кумиров. Многие пришли, чтобы бесплатно посмотреть выступления Oxxxymiron, Face и других модных исполнителей. Но даже они не смогли удержать на этом мероприятии москвичей и гостей столицы. Митинг-концерт начал собирать зрителей лишь полчаса спустя официального старта, а еще через полчаса люди начали расходиться.

К слову, москвичей из них было не более трети. Зато посмотреть на выступления популярных групп приехали из регионов. Некоторые участники вообще не могли объяснить, зачем они пришли на мероприятие.

«Что касается акций в регионах, то там дела у оппозиции обстоят еще хуже. Во Владивостоке и вовсе семь человек пришли, которым, видимо, делать нечего. Были и совершенно абсурдные лозунги. Например, отменить 282-ю статью. Какое она имеет отношение к выборам?» — недоумевает член СПЧ.

Тем не менее митинг-концерт не обошелся без провокаций по избитым схемам с целью устроить беспорядки и столкновения с полицией. Такие противоправные действия пресекала полиция, отметил член СПЧ.