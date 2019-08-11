Опрос показал: 5% митингующих пришли с политическими целями. ФАН-ТВ

В центре столицы на проспекте Сахарова прошла согласованная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов. Они уже не рассчитывают на собственные силы в привлечении участников. С каждой такой акцией цифра, отражающая активность, тает на глазах.

Куда проще проплатить выступление популярных артистов, превратив тем самым протест в рэп-концерт. И вместе с тем, обеспечить достойную проходимость. Хедлайнеры встречи отнюдь не политики, а артисты: FACE, Oxxxymiron и Кровосток. Привлекли и блогеров, в числе которых Юрий Дудь, Данила Поперечный и Леонид Парфенов. Такая масса медийных личностей не могла не собрать поклонников трендов YouTube. Съемочная группа Федерального агентства новостей провела опрос среди участников митинга и выяснила, с какими же целями люди пришли на проспект Сахарова.

«На Оксимирона. В инстаграме история была у Оксимирона, поэтому пришли», — говорит Юрий Сивидов.

«На концерт Фейса. Мы с Москву приехали, и как раз тут митинг, и тут Фейс. Интересно же узнать, что происходит», — поделились Карина Комарова, Дарья Константинова и Максим Груздев.

«Посмотреть что происходит, посмотреть какие люди, в целом свою позицию обозначить. У меня был независимый кандидат Милов, который от команды Навального, но я за него подпись не отдавал. Я даже не видел, чтобы они собирали. Я видел в Интернете, что идет кампания, но по-моему у нас он в округе не особо активный был. И в итоге же даже не собрал нужное количество подписей». — рассказал Игорь Князев.

«На концерт. На Кровосток», — сказал Владимир Мураньков.

Были и те, кто оказался в центре событий совершенно случайно и вместе с тем не хотел общаться на камеру.

«Я просто гуляю. Да. Мне сегодня захотелось погулять пойти», — говорит один из участников.

То небольшое количество людей, что пришли на митинг, оказались на проспекте, что называется под занавес — за полчаса до окончания, а именно в 15:30. Причина опоздания — истинно детская.

Скажите, а вы на митинг или на концерт? — На митинг. — А почему так поздно? — Проспали чуть-чуть

На митингах людей становится все меньше. Команда так называемых независимых кандидатов борется за количество всеми силами. Им уже не важно, с какой целью приходят, главное — чтобы пришли. Однако и здесь оппозиционная знать не угадала. В центре внимания на проспекте Сахарова оказались не политические лозунги, а реперы. Именно поэтому сразу после выступления исполнителя FACE толпа ринулась к метро.

По данным МВД, максимальное число активистов — 20 тысяч, и только 5% от общего числа пришли по политическим соображениям. Большинство привлекли традиционные для таких встреч фрики и, конечно, бесплатный концерт. Подростки то и дело пели песни любимых исполнителей на подходе к сцене, обсуждали их новые клипы и хиты. Для них это отличная возможность услышать кумира и ничего при этом не заплатить. Как правило, билеты на гастрольные концерты стоят от полутора тысяч. А это весьма значительная сумма для студентов. Важно то, что такая мотивация участников акции не остановит оппозицию. Они непременно припишут музыкальных ценителей к своим сторонникам. Но тратить миллионы на еженедельные концерты, чтобы собирать толпу, увы, у них уже не выйдет.