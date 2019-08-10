Детский омбудсмен проверяет информацию о задержании подростков на незаконном шествии

Москва, 10 августа. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович получил информацию о задержании семи подростков во время несанкционированного шествия в Москве.

«По предварительным данным, задержаны семеро несовершеннолетних. Проверяем информацию», — пояснил он ТАСС.

В субботу в Москве состоялся санкционированный митинг-концерт. Городские власти выделили манифестантам проспект Сахарова, а полиция не мешала митингующим и лишь следила за порядком. Однако после завершения акции толпа устроила шествие, которое не было согласовано с мэрией.

В итоге полиция задержала 136 человек. Некоторые участники незаконного шествия направились в сторону Старой площади. Сотрудники полиции по громкой связи объявляют о том, что публичное мероприятие незаконно.

Напомним, что поводом для массовых акций стал отказ в регистрации ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые были пойманы на фальсификации подписей. У Любови Соболь нашли целый подпольный цех по подделке подписей в ее поддержку. Юриста ФБК уличили в использовании подписей мертвых людей.