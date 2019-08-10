После рэп-концерта на Сахарова на незаконную акцию в Москве вышло менее 3000 человек

После окончания концерта на проспекте Сахарова основная масса людей не стала поддерживать нарушителей порядка. На несанкционированную властью акцию в Москве, так называемую «прогулку», вышло менее 3000 человек. Это явно демонстрирует отсутствие вменяемой поддержки у столичной «оппозиции».

10 августа на проспекте Сахарова закончился концерт, который так называемая оппозиция отчаянно пыталась выдать за митинг. На мероприятии присутствовали известные российские музыканты, пользующиеся популярностью у молодежи: Face, «Айспик», «Кровосток». Недолгосрочный визит нанесли рэпер Oxxxymiron и журналист-ютубер Юрий Дудь. По официальным данным ГУ МВД Москвы, на концерте было зафиксировано 20 000 человек. Лишь треть из них является москвичами.

После завершения увеселительного мероприятия основная часть толпы, представленная в основном молодежью и завезенными гостями из других регионов, начала спешно расходиться по домам, не проявляя никакого интереса к кандидатам в депутаты и теме выборов в Мосгордуму. Таким образом, «московская оппозиция» потерпела неудачу, показав свою несостоятельность и неспособность генерировать адекватные и актуальные политические смыслы.

Однако группа лиц численностью менее 3000 человек после рэп-концерта приняла участие в несанкционированной акции, к которой ранее призывали московские «оппозиционеры». В частности, юрист ФБК Любовь Соболь в своем Facebook заявляла, что нет ничего постыдного в обычной «прогулке» по улицам города. Обратим внимание, что прошлые «прогулки» под предводительством Соболь на нелегальной акции 27 июля и 3 августа закончились массовыми беспорядками, столкновением с полицией и задержанием провокаторов. «Народные гуляния» 10 августа по своему содержанию ничем не отличаются от ранее организованных незаконных акций «оппозиции».

Отметим, что численность шатающихся по Москве нарушителей общественного порядка явно говорит об отсутствии поддержки у столичной оппозиции. Собранный для «гуляний» костяк в 15-миллионном городе — это все, что способны продемонстрировать навальнисты.

По официальным данным ГУ МВД Москвы, в ходе несанкционированной акции полиция и Росгвардия задержали 136 человек, причастных к различным нарушениям. Среди них были различные пьяницы, цыгане и прочие сомнительные граждане.

Некоторые участники оппозиционного шабаша настолько впечатлились концертом (пивом), что даже забыли, откуда приехали. pic.twitter.com/1w35aKvtyT — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) August 10, 2019

Напомним, старт нелегальным акциям и митингам в Москве дали Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными. У Любови Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей.

Люди, отказавшиеся верить, что кандидаты в депутаты МГД — обычные мошенники, поддались на провокационные призывы и стали участниками целого ряда незаконных акций, часть из которых заканчивалась массовыми беспорядками. Во время несогласованных митингов 27 июля и 3 августа, которые также пытались выдать за «прогулки», фиксировались столкновения с полицией и провокации.

Почти все организаторы беспорядков в Москве из числа оппозиции были осуждены на отбывание административного ареста. На свободе осталась лишь трижды оштрафованная по статье 20.2 КоАП РФ суммарно на 630 000 рублей Любовь Соболь, которая избежала камеры спецприемника, прикрывшись малолетней дочерью.

Ранее экс-глава московского штаба Навального Виталий Серуканов заявлял, что на несогласованной акции в Москве 10 августа «оппозиция» задействует профессиональных активистов и искусственную массовку, собранную из регионов. Думающему москвичу там делать нечего.