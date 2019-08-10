Молодые активисты проводят соцопросы на улицах Петербурга. ФАН-ТВ

Активистов молодежного движения «Петербург — город перемен» в рамках проекта «Твой город» можно встретить в разных точках Северной столицы, они проводят социологические опросы и узнают мнения петербуржцев на различные темы.

Каждую неделю, в выходные, около ста волонтеров в 18-ти районах выходят на улицы города, чтобы узнать мнение петербуржцев. Темы для опроса разные, в зависимости от сезона, городской повестки или общественного резонанса. В каждом опросе — четыре варианта ответа, но часто бывает так, что жители сами предлагают свежие идеи. И это главный показатель того, что петербуржцы активно участвуют в жизни города.

По словам Валентина, активиста молодежного движения «Петербург — город перемен», такие социологические опросы необходимы городу, ведь так важно, чтобы Петербург развивался и делал жизнь, живущих в нем людей комфортнее:

«Это очень важно — мнение каждого горожанина, считаю, что нужно решать вопросы и узнавать у каждого человека индивидуально. То есть помимо того, что мы опрашиваем людей, нужно приходить в детские сады, в школы, и узнавать их мнение — что им не хватает, и как они хотят, чтобы были решены их социальные проблемы», — рассказал Валентин.

С начала июня такие опросы стали традиционными, в день волонтеры получают ответы от 3 до 3500 тысяч респондентов. Петербуржцы охотно делятся своими мнениями, они хотят, чтобы интересы всех жителей были учтены.

«Я считаю, что очень важно, что люди сами предлагают пути решения своих вопросов», — продолжил Валентин.

Данные всех опросов вносятся в специальные отчеты, которые потом представляются в городские структуры.