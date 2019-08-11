Устроившая шоу из-за отказа в регистрации Соболь не собиралась идти в политику — эксперт

Москва, 11 августа. Снятая с выборов в Мосгордуму Любовь Соболь, вероятнее всего, с самого начала не планировала избираться в городской парламент. Такое мнение в субботу озвучил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

По его словам, Соболь, равно как и другие незарегистрированные кандидаты, устроили целое шоу из отказа Мосгоризбиркома и теперь пожинают плоды.

«Любовь Соболь и ей подобные изначально нацеливались не на попытку пройти в Мосгордуму, а на то, чтобы их Мосгоризбирком завернул, а они бы из этого сделали целое шоу. Полагаю, изначально их интересовал именно этот политический результат, а не какой-то другой», — рассказал Орлов порталу «ПолитРоссия».

Он полагает, что за этим процессом стоят политические силы, заинтересованные в политическом обострении в России. Это может быть бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский или другие иностранные политические фигуры. С другой стороны, нельзя исключать и того, что истинные организаторы митингов находятся в России. Так или иначе, считает Орлов, либерализм у оппозиции возникает только за гранты или частные пожертвования.

В субботу в Москве состоялся санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивается восстановления своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.