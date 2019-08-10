Власти Москвы готовы согласовать любую акцию, если речь не идет о беспорядках

Москва, 10 августа. Московские власти без проблем предоставили оппозиции проспект Сахарова для проведения митинга.

По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, мэрия никому не запрещает проводить массовые акции, если целью мероприятия является выражение гражданской позиции, а не организация беспорядков.

«Говорят о намерении свою гражданскую позицию высказать. Это вполне в рамках гражданского активизма. Другое дело, если бы они своей целью ставили массовые беспорядки, конечно же, тогда и отношение было бы другое. Поэтому сейчас разрешено», — пояснил Данилин «Политике сегодня».

По словам эксперта, мэрия должна учитывать не только интересы митингующих, но и простых граждан, которым совершенно не нужна толпа и перекрытые дороги в центре города.

В субботу в Москве состоялся санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивается восстановления своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.