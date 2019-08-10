Сирия, 10 августа. 20 боевиков SDF пострадали при взрыве в Дейр-эз-Зоре. Подозреваемого в теракте боевика убила толпа в городе Азаз. В Хаме САА обменивается ударами с боевиками из состава «Фатах аль-Мубин». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевые вылеты в Идлибе и Хаме и нанесли точечные удары по укреплениям джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов на северо-западе Хамы и в южных районах Идлиба.

«Исламское государство1»: взяло на себя ответственность за подрыв мотоцикла у КПП SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла жилые кварталы в окрестностях Алеппо.

Курды: потеряли порядка двадцати человек при взрыве заминированного мотоцикла в Дейр-эз-Зоре.

«Фатах аль-Мубин»: обстреливает позиции САА противотанковыми снарядами на северо-западном фронте Хамы.

Провинция Алеппо

В центре города Африн произошел взрыв, как сообщило новостное агентство Halab Today TV. Детали происшествия пока неизвестны, место взрыва оцеплено военной полицией турецкой армии. Не исключено, что взрыв был очередным нападением курдских радикалов на протурецких боевиков или турецких солдат. В четверг в городе уже взрывалась бомба, установленная курдскими радикалами в мотоцикл. Тогда в результате взрыва пострадало два человека, включая ребенка, а также был нанесен материальный ущерб близлежащему магазину.

Подозреваемый в организации взрыва заминированного автомобиля в городе Азаз был убит прямо на улице местными жителями. Так называемые «силы внутренней безопасности» протурецких радикалов задержали его, однако не смогли довести до ближайшего участка, так как его отбила толпа, как сообщил новостной портал Anna News.

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» обстреляли в очередной раз улицу Нил города Алеппо из гранатометов, как сообщил местный источник в сети Twitter (@alahmed_nasser). Два снаряда упали в жилом квартале. Информации о пострадавших мирных жителях пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Заминированный мотоцикл был подорван у контрольно-пропускного пункта «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Аль-Бусейра. Боевики «Исламского государства» выпустили заявление на подконтрольном им новостном портале «Амак», взяв на себя ответственность за нападение на курдов. По данным новостного агентства Step News Agency, в результате взрыва были ранены и убиты по меньшей мере 20 курдских боевиков.

Провинция Идлиб

Оперативный состав «Фатах аль-Мубин» обстреливает позиции сирийской армии у поселка Тель-Сукик. Как уверяют боевики, им удалось ранить и убить нескольких военнослужащих. Военные источники не подтвердили потерь в рядах САА.

Информагентство Halab Today TV сообщает, что ВВС Сирии совместно с самолетами ВКС РФ наносят удары по укрытиям радикалов в предместьях поселков Аль-Ракая, Адбин, Хиш и на подступах к городу Кафр-Саджна.

Провинция Хама

Местный источник в сети Twitter (@maytham956) передал, что спецназ «Силы Тигра» сумел подбить беспилотник боевиков с взрывными снарядами на севере провинции.

По сообщению корреспондента новостного агентства Baladi News, на северо-западном фронте Хамы, исламистские группировки обстреливают позиции САА в районе города Хувейз и долине Аль-Габ. Как заявляют подконтрольные боевикам медиаканалы, в результате обстрела погибли и были ранены несколько солдат САА. «Фатах аль-Мубин» также заявила об уничтожении танка САА у города Аль-Джейсат в северной части провинции с помощью противотанковых ракетных снарядов. Подтверждений этим сообщениям не поступало.

Истребители ВВС Сирии и ВКС РФ совершили боевые вылеты против террористов в районы поселков Кафр-Зета, Сармания и в окрестности города Аль-Латамина, о чем также сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.