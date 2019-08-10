Участники пришли на митинг-концерт на Сахарова «в поддержку СССР» и музыкальной «движухи»

Москва, 10 августа. Участники митинга-концерта на проспекте Сахарова не смогли объяснить, зачем вышли на организованную несистемной оппозицией акцию.

Власти Москвы согласовали публичное мероприятие, организаторы заявили 100 тысяч участников. В действительности на митинг-концерт пришли порядка 20 тысяч человек. Только треть от этого числа — москвичи, остальные — жители других регионов.

Незарегистрированные кандидаты сделали ставку на молодежь, пригласив на акцию реперов Face, Оксимирона и других известных музыкантов. Многие москвичи сознательно шли на митинг, чтобы послушать музыку.

Люди старшего поколения не смогли объяснить свое участие в акции. Одна из пенсионерок рассказала, что пришла на проспект Сахарова в поддержку «Советского Союза». Некоторые молодые люди признались, что у них нет особенных требований, а в центре Москвы они из-за музыкальной «движухи».

Были среди мирных участников акции и провокаторы. Они пытались спровоцировать остальных на беспорядки и призывали к «мирному шествию» вне отведенной для митинга территории.

Правоохранительные органы задержали 136 провокаторов на незаконном шествии в районе метро «Китай-город».

Организаторами акции на проспекте Сахарова выступили соратники блогера Алексея Навального, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму. У них нашли огромное количество брака в подписных листах.

У незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах были найдены «мертвые души», а Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Иван Жданов были уличены в подделке подписей москвичей.