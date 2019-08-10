Американскую юристку задержали вместе с ее «клиентами», устроившими беспорядки в Москве

Москва, 10 августа. Московская полиция задержала гражданку США на проспекте Сахарова после санкционированного митинга-концерта.

Женщина по фамилии Бренник якобы по счастливой случайности оказалась юристом. В автозаке она начала консультировать задержанных после санкционированного мероприятия и объяснять, что им нужно дальше делать.

Напомним, 10 августа в Москве на проспекте Сахарова прошел санкционированный митинг так называемой «оппозиции». По официальным данным МВД, его участниками стали всего лишь 20 тысяч человек из заявленных ранее ста тысяч. Примечательно, что только треть из них являются жителями столицы, а остальная часть — приезжие из регионов. К тому же на митинге-концерте главными звездами стали не только Face, Oxxxymiron и Дудь, но и фрики, бомжи, цыгане, недомайданцы.

Немалое количество человек, в принципе, не смогли объяснить, зачем они пришли на проспект Сахарова, остальные заявили, что вышли в центр Москвы только ради халявного концерта. Так называемая «оппозиция» превратила изначально политическую акцию в «дискотеку» для подростков. После окончания согласованного митинга активизировались провокаторы, которые решили устроить те самые «мирные прогулки», о которых накануне предупреждали в Сети. Сотрудники полиции оперативно задерживают нарушителей закона и делают все возможное для обеспечения безопасности москвичей.

Поводом для проведения незаконных митингов в Москве стал недопуск сторонников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 15% липовых подписей. Кроме того, в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов. Также правая рука Навального организовала штаб по подделке подписей.

Многие эксперты считают, что «оппозиция» исполняет заказ западных кураторов на митингах в Москве. Так, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что к организации массовых беспорядков в столице 27 июля и 3 августа приложили усилия западные кураторы, которые уже в течение длительного времени отрабатывают технологии «цветных революций». Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов уверен, что власти США используют мозаичные технологии для вмешательства во внутренние дела РФ. С его точки зрения, несогласованные митинги в Москве могли иметь спонсоров.