На концерте-митинге в Москве выступили Face, IC3PEAK и «Кровосток». События дня. ФАН-ТВ

От Любви до фарса всего один шаг. Точнее, от Любови. 10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошла акция в поддержку несостоявшихся кандидатов в городскую думу. Тех самых, что попались на «липовых подписях». Организаторы заявили об участии ста тысяч человек, но вот в МВД насчитали около 20 тыс. Впрочем, сколько граждан интересовалось политикой, неизвестно, ведь сам митинг, согласованный с властями, грозил обернуться настоящим концертом, на котором ожидались знаменитости и, в частности, рэп-исполнители (Face, «Кровосток» и другие). Некоторые активисты подготовились заранее и пришли с музыкальными колонками. Кстати, нечто похожее недавно было на антироссийских протестах в Грузии – где толпу как на живца, собирали на музыкальную приманку.

Вообще, надо сказать, аудитория в столице России собралась весьма разношерстная: некоторые граждане надели светоотражающий жилет, видимо, в знак солидарности с французами, непонятно откуда взялось движение ЛГБТ и даже анархо-коммунисты. Несмотря на явно «бодрый» настрой отдельных активистов, в целом акция обошлась без происшествий. Оно и неудивительно, ведь главного потенциального нарушителя спокойствия — Любовь Соболь — оперативники задержали еще перед митингом, когда появились данные о подготовке ею провокации. И здесь случился казус — заявление об этом написали организаторы митинга, собранного в поддержку той же Соболь. За мирные протесты выступили даже видные деятели оппозиции:

«Я много раз уже заявлял: думаю, сила оппозиции сегодня в спокойных, консолидированных массовых действиях, при этом без крайней необходимости подставляться, нарушать какие-то законы не имеет смысла», — Сергей Удальцов, координатор «Левого фронта»

Митинги в поддержку кандидатов-нарушителей прошли и в других городах: Омске, Владивостоке, Иркутске, Красноярске. Правда, во всех вышеперечисленных не собралось и сотни человек. В отличие, например, от Санкт-Петербурга, где в противовес столице, акция была несогласованна и обернулась попыткой беспорядков. Группа провокаторов стала выкрикивать политические лозунги, намеренно заводить толпу — стражам порядка пришлось реагировать. Неудивительно, что подстрекательские акции возмутили обычных граждан. Некоторые из них вышли на улицы, выразив протест бессмысленным провокациям и беспорядкам.

Вообще, любопытно даже не то, что о Москве беспокоятся жители других городов, а то, о ком они беспокоятся. Из 57 кандидатов, получивших отказ в регистрации, лишь «команда Навального» так разволновала публику. Дмитрий Гудков, Илья Яшин, конечно же, Любовь Соболь и другие сторонники блогера навели шуму куда больше, чем все остальные политики вместе взятые. Напомню эту историю, их не допустили к выборам в Мосгордуму из-за массовых нарушений с подписными листами, в которых брака обнаружилось больше 10%. В документах ставили автографы лица без избирательного права в округе и даже покойники. Подписались, так сказать, намертво.

Свои жалобы негодующие решили выразить в агрессивной форме, созывая несогласованные митинги — некоторые из них прошли прямо у здания Мосгоризбиркома и тоже обернулись беспорядками. Но давление на комиссию в итоге ничем не закончилось, разве что уголовными делами. За призывы к незаконным акциям некоторые горе-кандидаты и их сторонники уже задержаны, а то и вовсе арестованы — в их числе Навальный, Яшин, Гудков и другие. Так что вместо избирательной кампании они, судя по всему, займутся уголовной.