Митинг «оппозиции» превратился во фрик-шоу с цыганами, бомжами и трансвеститами

Москва, 10 августа. Заявленный митинг-концерт оппозиции в защиту московских кандидатов в депутаты перерос в настоящее фрик-шоу.

Журналист YouTube-канала «Интер Сторис» походил среди манифестантов и обнаружил множество интересных личностей, которые, по всей видимости, плохо представляют, чему именно посвящен данный митинг.

Так, например, в кадр попала колонна с ЛГБТ-флагами, хотя мероприятия было посвящено исключительно московским выборам.

Кроме того, оператор «Интер Сторис» заснял мужчину-трансвестита и группу цыган, исполняющих песню под скрипку и гитары. Довершает эту пеструю картину нетрезвый бездомный мужчина, который кричал полицейским: «Заберите меня в автозак!», передает Nation News.

Похожая картина наблюдалась и в Петербурге. Однако акция в Северной столице, в отличие от московской, не была согласована.

Ранее сообщалось, что среди митингующих были замечены темнокожие молодые люди, представившиеся студентами. Они решили, что митинг посвящен защите прав цветного населения, и вышли, чтобы поддержать своих черных братьев.

В субботу в Москве состоялся санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивается восстановления своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.